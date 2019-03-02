الإمام الأكبر يختار وزير الأوقاف عضوا ببيت الزكاة والصدقات للمرة الثانية

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر القرار رقم (14أ) بتاريخ 17 / 2 / 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرية ، لمدة أربع سنوات مقبلة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية المهندس إبراهيم محلب وكل من : وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة , ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام , و ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق, وفايزة أبو النجا , وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين لبيت الزكاة الكويتي ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية والمؤسسة الخيرية بالبحرين.



ومن جانبه وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الشكر والتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده في بيت الزكاة والصدقات المصري , وما يقدمه البيت برئاستة من خدمات اجتماعية وإنسانية للفئات الأولى بالرعاية .



كما وجه الوزير خالص الشكر للإمام على تشريفه بعضوية بيت الزكاة والصدقات المصري للمرة الثانية على التوالي .



