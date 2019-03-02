رحمة بحري: INBOX يناقش صناديق شبابية منها الصحة والفن

قالت الإعلامية رحمة بحري، إن برنامج «INBOX» يهتم بصناديق شبابية كثيرة، منهم الصحة والفن، موضحة أن البرنامج يناقش كيفية الحفاظ على الصحة والغناء والتمثيل.





وأضافت «بحري» خلال تقديمه أولى حلقات برنامج «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» أنها تعشق الغناء كثيرًا، وستتحدث عن أي شيء يخص الفن والغناء والسينما.





ويقدم البرنامج 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.



