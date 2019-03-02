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أمنية قلاوون: عملي كصحفية يجبرني أن اكون جريئة وقوية.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 04:32 م
صدى البلد
مي محمد
قالت أمنية قلاوون، صحفية، إنها نشأت في بيئة صنعت منها شخصا مستقلا و قادرا على أن يعتمد على نفسه.

ولفتت " قلاوون " خلال لقائها ببرنامج " inbox" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2" ، اليوم السبت ، إلى أن مجيئها إلى القاهرة كان بمثابة كسر مخاوفها ، وتغيير عدة أشياء تقليدية.

وأردفت .. كنت أصاب بالذعر من القطط و " كنت اخاف انى افضل لحد الساعة 12 برا البيت " ، مضيفة أن عملها كصحفية يجبرها إلى أنها تكون شخصية جريئة و قوية.

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