أمنية قلاوون: عملي كصحفية يجبرني أن اكون جريئة وقوية.. فيديو

قالت أمنية قلاوون، صحفية، إنها نشأت في بيئة صنعت منها شخصا مستقلا و قادرا على أن يعتمد على نفسه.



ولفتت " قلاوون " خلال لقائها ببرنامج " inbox" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2" ، اليوم السبت ، إلى أن مجيئها إلى القاهرة كان بمثابة كسر مخاوفها ، وتغيير عدة أشياء تقليدية.



وأردفت .. كنت أصاب بالذعر من القطط و " كنت اخاف انى افضل لحد الساعة 12 برا البيت " ، مضيفة أن عملها كصحفية يجبرها إلى أنها تكون شخصية جريئة و قوية.

