توتنهام يقع فى فخ التعادل الأول بالدوري الإنجليزي أمام آرسنال النني ..فيديو

انتهت أحداث المباراة بين فريقي آرسنال "النني" وتوتنهام بالتعادل الإيجابي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح آرسنال التهديف في الدقيقة 16 عن طريق آرون رامزي عقب استغلاله خطأ دفاعي كارثي من لاعبي توتنهام لينفرد بسرعته وحيدا بالمرمى ويراوغ حارس توتنهام ويسددها على الفور لتسكن الشباك، وأدرك فريق توتنهام هدف التعادل فى الدقيقة 74 عن طريق هاري كين من ركلة جزاء .



وألغى هدف لـ هاري كين فى الشوط الأول بداعي التسلل.



وأهدر بيير إيميريك أوباميانج ركلة جزاء فى الوقت القاتل ليحرم فريقه من الثلاث نقاط .



ولم تشهد القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني في مواجهة توتنهام .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام الي النقطة 61 فى المركز الثالث ، بينما أرتفع رصيد آرسنال إلي النقطة 57 فى المركز الرابع .



ويعد هذا التعادل الأول لفريق توتنهام في الدوري الانجليزي وخسر 6 لقاءات فقط .