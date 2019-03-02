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القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 06:02 م
محمد عز العرب
محمد عز العرب
ندى فتح الله
قال محمد عز العرب، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي للكبد: إن الكبد إن لم يكن سليمًا لن تصح حياة الإنسان، بالرغم من أنه عضو لا يتجاوز وزنه كيلو ونصف، ولكنه يقوم بالكثير من الوظائف الهامة للجسم.

وتابع "عز العرب" خلال لقائه ببرنامج "inbox" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الكبد من شأنه إنتاج البروتينات في جسم الإنسان، كما أنه عامل رئيسي في عوامل التجلط لدم الإنسان، في حالة الجروح أو السيولة.

وأشار "عز العرب" إلى أن الكبد هو الفلتر الخاص بالجسم بأكمله، وهو المستقبل لكافة مكونات الدورة الدموية، بكافة عواملها وينقيها.

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