ضبط 636 متهما في مداهمة 72 بؤرة إجرامية.. فيديو



كمية من مخدر الحشيش وزنت (78,157 كيلو جرام )، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (3068,446 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (48جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,510 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (4,577 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (25,49 كيلو جرام)، و عدد (25,723) قرص مخدر مختلف الأنواع .



و فى مجال الأمن الإقتصادى، ففى القضايا التموينية: ضبط (6758) قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالى:

ضبط (102) قضية إسطوانات بوتاجاز..بمضبوطات بلغت (2653 إسطوانة بوتاجاز)، و ضبط (22) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (2540680 لتر)، و ضبط (6634) قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت (3547,24 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "421" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "332,662 طن" ، وكذا "147" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "22,435 طن").



وفى قضايا التيار الكهربائى، تم ضبط (73407) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47,304,155 جنيه ).



وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط (1255) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها(145) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (252) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (367) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (22) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (47) قضية فى مجال الجمارك، (119) حالة تحرى مدين ولجان فحص .. وقد تم التصالح فى (140) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (3,814,212 مليون جنيه).



و فى سياق متصل بمجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الفسادوجرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- طلب رشوة- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع " .. بقيمة بلغت (15,980,946 خمسة عشر مليون وتسعمائة وثمانون ألف وتسعمائة ستة وأربعون جنيه مصرى - 91,165 واحد وتسعون ألفا ومائة خمسة وستون عملات أجنبية مُختلفة ).



وفى قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط (3,159) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيل عصابى.



و بقضايا المصنفات، تم ضبط (426) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



وفى قضايا المسطحات المائية، تم ضبط (859) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (1112) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (210) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (214) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (123) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (215) لحالات تعد على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1025) لنش وباخرة سياحية.



فى مجال أمن الموانئ، تم ضبط (31) قضية تهريب ، (610) قضايا متنوعة بقطاع أمن الموانئ.



وفى ذات السياق بمجال الأمن السياحى، تم ضبط (2683) قضية ومخالفة فى مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية.



وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ إزالة (1,031) حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.





قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية،لضبط الحالة الامنية، والتصدى لكافة الخروج عن القانون.أسفرت جهود الحملة خلال أسبوع فى مجال الأمن العام، عن إستهداف (72) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ضبط خلالها (636 متهما ) أسفرت عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى ، و (21) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (3,150 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 600 جرام لمخدر الحشيش ، 1,457 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كما تم تنفيذ (4311) حكما قضائيا متنوعا ، و تأمين تنفيذ (42) قرار إزالة، و ضبط (691) قضية متنوعة، و ضبط (797) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (رشاش–75 بندقية آلية–166 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" –66 طبنجة–489 فرد محلى الصنع –1796 طلقة مختلفة الأعيرة –1540 قطعة سلاح أبيض).وفي سياق متصل بمجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (459781) حكما قضائيا وذلك على النحو التالى 1982 حكم جناية، و (161229) حكم حبس، و (234643) حكم غرامة، و (61927) حكم مخالفة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية وكشف غموض الحوادث المتنوعة، تم ضبط (14) تشكيلًا عصابيًا ضموا (41) متهمًا ، إرتكبوا (74) حادث سرقة متنوع، و تم ضبط (41) سيارة مُبلغ بسرقتها، و تم كشف غموض (44) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهما.ففى مجال ضبط القضايا المتنوعة، تم ضبط (265) قضية أحداث، و (10329) قضية مرافق عامة.و فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (257377) مخالفة مرورية متنوعة.وفى ذات السياق بمجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1026) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1037) متهما.. وبحوزتهم الآتى: