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مرأة

دراسات علمية ترصد أبرز أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

السبت 02/مارس/2019 - 07:09 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب تعد سببا رئيسيا لحدوث الوفاة فى العالم ،وفيما يلي رصد لأغراب الدراسات حول العالم لأسباب الأصابة بالأزمة القلبية .

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من سوء نظافة الفم لديهم معدلات أعلى من حيث الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن النزيف أو اللثة الملتهبة تسمح بدخول بكتيريا الفم إلى مجرى الدم، ما يجعل هذه البكتريا تستطيع أن تشكل لويحات دهنية في الشرايين، كما تحفز الكبد على إنتاج مستويات عالية من بروتينات معينة، تسبب التهابا للأوعية الدموية ،أكدت أن الالتهاب قد يؤدى في النهاية إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- العلاقة السيئة بمديرك في العمل

ونوه الدكتور ماجد العبادي استشاري أمراض القلب، أن دراسة سويدية حديثة أشارت إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض القلب بين الذين يعانون من ضغوط في العمل.

وأوضحت الدراسة التي استغرقت 10 سنوات، ونشرتها المجلة الطبية البريطانية، أن العلاقة السيئة مع قيادة العمل تزيد من احتمالات الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 40% من الأشخاص ،وضربت الدراسة الكثير من أمثلة المدير السئ منها سياسة التطفيش و المدير السيكوباتي قد تظهر شخصيته بوضوح في تصرّفات عديدة منها مثلا السخرية بشكل فجّ ومستمر من موظفيه، الكذب المستمـر عليهم في تفاصيل العمل والإجراءات، كثير إلقاء اللوم على الآخرين عندما تحدث أي مشكلة حتى لو كانت بسيطة وغير مبررة،إلا أنها تحوّل بيئة العمل إلى بيئة سلبية للغاية مليئة بالمنغّصات وخالية من المحفزات، مما يدفع الكثيرين منهم لمغادرتها لاحقا.

وعدد فيجاي كومار، اختصاصي القلب في معهد "هيلث هارت" بولاية أورلاندو الأمريكية أمكانية حدوث الأزمات القلبية نتيجة :
- الإجهاد الشديد في العمل".

- يمكن أن تسبب صدمة مؤلمة في "كسر القلب" بالمعنى الحرفي
- يمكن أن تؤدي صدمة مؤلمة مفاجئة، مثل حدوث وفاة في محيط العائلة.

- سن اليأس:
وتقول جمعية أمريكية إن الاستروجين له تأثير إيجابي في الجدران الداخلية للشرايين، مما يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، لذلك قد تكون السيدات أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية في السنوات التالية لانقطاع الطمث بعد سن اليأس كما أن زيادة مستوى الإجهاد قد يسبب زيادة كبيرة في إنتاج الأدرينالين، ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

- الشعور بالوحدة:

أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الروابط الاجتماعية يكون لديهم احتمال أكبر بنسبة 29٪ للإصابة بأمراض القلب فضلا عن احتمال أكبر بنسبة 32٪ للإصابة بنوبة قلبية.

- الاكتئاب:

وتقول جمعية القلب الأمريكية إن 33% من مرضى الأزمات القلبية في الولايات المتحدة قد يعانون من الاكتئاب.

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