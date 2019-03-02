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رياضة

بعد التعادل بهدف لمثلهما.. 6 أرقام مميزة في ديربي شمال لندن

السبت 02/مارس/2019 - 05:30 م
صدى البلد
القسم الرياضى
انتهت مباراة ديربي شمال لندن منذ قليل بين فريقي توتنهام هوتسبير وارسنال، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة عدة أرقام مميزة ، يرصدها لكم صدى البلد في هذا التقرير

- يعد هذا التعادل ، هو الأول لفريق توتنهام في الدوري الإنجليزي بعد 28 مباراة، استطاع الفوز في 20 فيها ، وخسر 8 مباريات ، ليكون هذا التعادل هو الأول للسبيرز.

- أصبح هاري كين هداف مباريات ديربي شمال لندن في البريميرليج ، حيث أضاف الهدف التاسع له في مباريات الديربي ، متخطيًا التوجولي إيمانويل أديبايور والذي سجل 8 أهداف فقط.

- أرسنال هو الفريق الوحيد في البريميرليج الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في أي من مبارياته خارج ملعبه في الدوري.

- هوجو لوريس تصدى لضربة جزاء من الجابوني بيير أوباميانج مهاجم الجانرز ، ليصبح الحارس الأول في تاريخ نادي توتنهام الذي يتصدى لضربة جزاء في مباريات الديربي أمام أرسنال.

- حافظ ماوريسيو بوتشيتنيو على سجله خاليا من الهزائم أمام أرسنال في المباريات التي يخوضها على ملعبه ، حيث خاض أمامهم 6 مباريات كمدرب ، حقق الفوز في ثلاث وتعادل في الثلاث الأخرى ، ويتفوق عليه البرتغالي جوزيه مورينيو فقط حيث خاض 9 مباريات على أرضه أمام الارسنال ولم يتجرع مرارة الهزيمة.

- سجل هاري كين 4 ركلات ترجيحية أمام أرسنال ، ويتفوق عليه كل من الآن شيرار أمام فريق إيفرتون بـ7 ركلات جزاء ، وستيفان جيرارد أمام أستون فيلا بـ5 ركلات ، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في فريق واحد في البريميرليج عن طريق ركلات الجزاء.

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