هل يجوز صيام يوم السبت منفردا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب.



وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز صيام يوم السبت منفرداً ؟»، أن هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفرداً، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفرداً فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يوماً قبله أو يوماً بعده فيكون أفضل.



وأوضح أن صيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.