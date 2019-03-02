أكاديمية المصريين لكرة القدم تشارك في بطولة كأس الأكاديميات

تشارك أكاديمية المصريين بفريق مواليد 2007 في بطولة الكأس لأكاديميات كرة القدم وتُعد الأكاديمية فريقًا مميزًا من اللاعبين للمنافسة على البطولة وأثنى أولياء الأمور على تطور مستوى أبنائهم من خلال التدريبات الجماعية والتخصصية بالأكاديمية.





وقال ياسر بهنسي، ولي أمر اللاعب أحمد ياسر: البطولة فرصة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بفرق أخرى، وقال وائل عبدالخالق، ولي أمر اللاعبين محمد وإبراهيم: إن هذا أول احتكاك رسمي لأبنائه وفرصة طيبة لاكتساب الخبرات.





وقال عمرو بدر، والد أمر اللاعب عمر البطولة: مهمة للاعبين للخروج من مرحلة التدريبات إلي مرحلة المباريات الرسمية وأن عمر نجله يتطور أداؤه إلى الأفضل.





أما محمود عبيد والد اللاعب مصطفي ⁦(تيتو) فأكد أن نجله مصطفي تطور أداؤه بشكل ملحوظ من خلال التدريبات المتطورة بالأكاديمية وتحدث حسن مصطفي والد اللاعب حازم بالتطور الملحوظ في مستوي حازم نجله من خلال تدريبات الأكاديمية المتطورة طبقًا لأحدث طرق اللعب للمرحلة السنية لحازم نجله .





ويلعب الفريق في بطولة كأس الأكاديميات بتشكيل أحمد لطفي حارس المرمى وعمر عمرو بدر، مصطفي محمود عبيد، محمد وائل، محمد ابو الفضل، ابراهيم وائل، صلاح حاتم، احمد خالد، محمود مصطفى، أحمد ياسر بهنسي، حازم حسن، سفيان محمد عبد اللطيف.



