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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
سامح سلام
زار صاحب الغبطة الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية، اليوم، السبت قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون يرافقه المنسينيور برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة.

قال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر – في تصريح له اليوم – إن الكاردينال ليوناردو حمل سلام وتعبير الصداقة من قداسة البابا فرنسيس إلى قداسة البابا تواضروس.

وأضاف باخوم، أن قداسة البابا تواضروس تحدث عن كيفية الوصول للوحدة والتي هي في قلب المسيح من خلال المحبة والدراسة والحوار والصلاة.
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية وسفير الفاتيكان بدير الأنبا بيشوي.. صور

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