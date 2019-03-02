وصول لاعبي الإسماعيلي إلى ملعب حملاوي استعدادًا لمباراة قسنطينة

وصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى ملعب الشهيد محمد حملاوي إستعدادًا لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى.



وظهر على لاعبى الدراويش حالة من التركيز الشديد رغبة فى تحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظهم فى التأهل إلى الدور التالى بدورى أبطال أفريقيا.



وجاء في تشكيل الإسماعيلي وجود محمد فوزى فى حراسة المرمى وأسامه إبراهيم وباهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل وطارق طه فى خط الدفاع وعماد حمدي وإبراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وكريم بامبو فى خط الوسط وبنسيون شيلونجو فى خط الهجوم.



ويجلس على دكة بدلاء الدراويش محمد مجدى فى حراسة المرمى وأحمد أيمن ومحمد هاشم وريتشارد بافور ومحمد الضرف ووجيه عبد الحكيم وأودا مارشال.



ويحل الإسماعيلى ضيفًا على النادى الجزائرى فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.