فودة يبحث إقامة مشروع زراعي تنموي وإنتاج أعشاب طبية بـ كاترين

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الوفد المكون من الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور كامل السيد، المدير الاقليمي الاوسط للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة، الدكتور عبد الله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور سيد سالم، خبير الصحة الميدانيه، الدكتورة سوزان راشد، مركز بحوث الصحراء.



بحث المحافظ امكانية اقامة بعض المشروعات التنموية بالمحافظة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنفيذ نماذج تنمويه لاستغلال مياه الأمطار المخزنه في عدد ٢١٦ بحيرة صناعية بسانت كاترين، وانشاء صوب زراعيه لانتاج النباتات الطبية والعطرية، والتدريب ورفع المهارات للاهالي بالمنطقة في هذا المجال، وطرق تصنيعها وايجاد قيمة مضافة تدر عائد للاسر البدويه بالاضافة الي بحث اقامة مشروع تنموي لانتاج الزيتون بسانت كاترين وكذا عدة مشروعات تنموية لخدمة مربوا الثروة الحيوانية وتنمية المرأة البدوية.



ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات والدعم لبحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والموارد المائية والري والتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة وجهاز تعمير سيناء، لاخذ خطوات تنفيذيه جادة علي ارض الواقع لخدمة اهالي جنوب سيناء بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الدخل الاسري للمواطنين في اطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية ربوع سيناء.



حضر اللقاء خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين.