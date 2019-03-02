المالية تقترض 146.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في شهر

كما تسعي وزارة المالية وفقا للتقرير بيع أجل 364 يوما بـ 120.25 مليار جنيه علي مدار الربع المالي الثالث منها 37.25 مليار جنيه مستهدف بيعها في مارس 2019.



وذكر التقرير انه من المقرر بيع استحقاقات خزانة (3،7،10،5) عاما بقيمة 18.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري من بينها 6 مليارات جنيه من المقرر طرحها خلال مارس الحالي.



أعلنت وزارة المالية في تقرير للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري،عن استهدافها الوصول بعجز الموازنة لأقل من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 10% خلال العام المالي السابق لتسجل بمشروع الموازنة العامة لـ 438.6 مليار جنيه بعد أن كان 371.11 مليارا في العام المالي السابق له.



وحذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدارات أدوات الدين الحكومي باعتبارها أحد أسباب زيادة الدين العام للبلاد و مزاحمة الاستثمار.

وسجل الدين العام لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 3.9 تريليون جنيه بزيادة بلغت 586 مليار جنيه عنه بنفس الفترة من العام السابق له.

