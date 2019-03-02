الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع إدراج السعودية في قائمة غسل الأموال

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت بالإجماع، أمس، مقترحًا يدعو الى إدراج السعودية وأربع مناطق أميركية في قائمة سوداء لجهات موصومة بـ«ضعف الرقابة» على غسل الأموال.



ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، على بيان حول هذه القضية، يتوقع أن يقره رسميًا وزراء العدل والشئون الداخلية في اجتماعهم الخميس المقبل.



وجاء في البيان: «لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقًا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية، تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، وتحترم في الوقت نفسه حقها في أن يكون صوتها مسموعًا».



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اعترضت أيضا على المقترح، قائلة إن عملية الإدراج كانت «معيبة»، ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي: ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو وجوام.