ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع إدراج السعودية في قائمة غسل الأموال

السبت 02/مارس/2019 - 05:33 م
علم السعودية
علم السعودية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت بالإجماع، أمس، مقترحًا يدعو الى إدراج السعودية وأربع مناطق أميركية في قائمة سوداء لجهات موصومة بـ«ضعف الرقابة» على غسل الأموال.

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، على بيان حول هذه القضية، يتوقع أن يقره رسميًا وزراء العدل والشئون الداخلية في اجتماعهم الخميس المقبل.

وجاء في البيان: «لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقًا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية، تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، وتحترم في الوقت نفسه حقها في أن يكون صوتها مسموعًا».

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اعترضت أيضا على المقترح، قائلة إن عملية الإدراج كانت «معيبة»، ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي: ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو وجوام.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يتابع تطورات سير التحقيقات الجارية فى حادث قطار محطة مصر

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء في البرلمان لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر الأسبوع القادم

الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع إدراج السعودية في قائمة غسل الأموال

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. ملياردير امريكى يسحل زوجته داخل حديقة عامة

مصر تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو وسقوط 29 قتيلا و80 مصابا

القومي للكبد يكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع مرضى السكري..فيديو

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

فيديو

القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو
فيديوجراف| غسيل اليدين هوس لدى ترامب.. وتقليعة عند مذيع فوكس نيوز
رحمة بحري: INBOX يناقش صناديق شبابية منها الصحة والفن
شاهد.. 100 حريق تلتهم غابات أستراليا وسكان فيكتوريا يهربون من منازلهم
ضبط 636 متهما في مداهمة 72 بؤرة إجرامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟