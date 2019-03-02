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برلمان

برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب

السبت 02/مارس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك بعض المدارس التى تقوم، بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور، ومخالفة للنسب التى أقرتها وزارة التعليم والتى تصل لـ 14% فى بعض المدارس.

وتابع بركات فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قرارات الوزارة من المفترض أن تكون ملزمة للجميع وعليه فإن من يخالف تلك القرارات يتم توقيع غرامة مالية عليه، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تختص بالمراقبة والمحاسبة إلا أن الوزارة عليها اتخاذ قرارات بشأن المدارس المخالفة لها.

وأكد النائب، أن الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية من شأنه تقليل تعامل أولياء الأمور مع المدارس، فضلا عن الحد من الزيادة المالية.

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