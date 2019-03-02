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رياضة

هاري كين ينصب نفسه هدافًا لـ ديربات شمال لندن بـ 9 أهداف

السبت 02/مارس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريقا آرسنال الذى يلعب فى صفوفه اللاعب المصرى محمد النني" وتوتنهام بهدف لمثله، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف توتنهام العائد من بعيد لصراع الهدافين هاري كين بعد عودته من الإصابة، ليصبح هدافًا لـ ديربات شمال لندن خاصة بين ارسنال وتوتنهام بـ 9 أهداف.

وأصبح ترتيب هدافي ديربات شمال لندن كالاتي:

- هاري كين 9 أهداف
- إيمانويل أديبايور 8 أهداف
- روبيرت بيريز 7 أهداف
- تيري هنري 5 أهداف
- روبين فان بيرسي 5 أهداف
- جاريث بيل 5 أهداف

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