ضبط مجند لارتكاب وقائع سرقة مشغولات ذهبية من منازل مواطنين بالمحلة

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم مجند بالقوات المسلحة لارتكابه وقائع سرقة مشغولات ذهبية بمنازل منطقتي الرجبي وأبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة.





تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود سلسلة من البلاغات حول شكاوي من مواطنين بتعرضهم وحداتهم سكنية بدائرة القسم للسرقة والسطو مشغولات ذهبية خاصه بهم.





تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض وقائع سرقات.





بتقنين الإجراءات الأمنية تبين من التحريات تبين وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد .م .ت .ب " 22 سنة مجند بالقوات المسلحة مقيم بقرية شنبارة بمركز المحلة وتخصص فى ارتكاب وقائع سرقات بمساكن مواطنين باستخدام أسلوب الكسر.





وتمكن النقيب هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بارتكابه وقائع سرقات مشغولات ذهبية من داخل 3 وحدات سكنية وبإرشاده عن المسروقات بحوزه المدعو "محمد .ع .م " 40 سنة تاجر مصوغات ومقيم أبوراضي – أول المحلة "حسن النية " وبعرض المسروقات علي المجني عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.



