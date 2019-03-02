نادي المعاقين بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة جلوس

يشارك نادي المعاقين بشمال سيناء في بطولة دوري الجمهورية للدرجة الأولى في الكرة الطائرة جلوس، التي تقام في بورسعيد خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري.



أكد حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين أن فريق النادي يواصل استعداداته بالتركيز علي التدريبات البدنية والفنية للاشتراك في البطولة.



أشار "صالح" إلى أنه سبق لفريق تنس الطاولة بالنادي الاشتراك في بطولة الجمهورية التي أقيمت في بنى سويف خلال الفترة من 18 إلى 21 من فبراير الماضي وحصلت لاعبات النادي : فادية سمير (على المركز الأول) ، سميرة إبراهيم (على المركز الثاني) ، سماح عبدالعزيز ( على المركز الثالث ) .. كما حصل اللاعب محمود عاطف على المركز الثالث في البطولة.



كما سبق اشتراك النادي في بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الماضي، وحصل لاعبو النادي على مراكز متميزة في البطولة : السيد المالح (المركز الأول عدو) ، حسن موسى (مركز أول عدو ومركز ثاني دفع جلة) ، محمود عاطف ( مركز ثان عدو) ، ومحمد جمال (مركز رابع عدو).



يذكر أنه سبق واشترك النادى في العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية وحصل على مراكز متقدمة وعدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. واشار الي ان المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء للخير والتنمية يتكفل بدعم النادي (وقد تم اختياره رئيسا شرفيا للنادي) لدعمه جميع أنشطة النادي وأعضائه بتوفير كافة احتياجاتهم وتشجيعهم بمنحهم الجوائز المالية والتقديرية.

