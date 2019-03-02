ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نادي المعاقين بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة جلوس

السبت 02/مارس/2019 - 07:05 م
صدى البلد
أحمد صالح
يشارك نادي المعاقين بشمال سيناء في بطولة دوري الجمهورية للدرجة الأولى في الكرة الطائرة جلوس، التي تقام في بورسعيد خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري.

أكد حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين أن فريق النادي يواصل استعداداته بالتركيز علي التدريبات البدنية والفنية للاشتراك في البطولة.

أشار "صالح" إلى أنه سبق لفريق تنس الطاولة بالنادي الاشتراك في بطولة الجمهورية التي أقيمت في بنى سويف خلال الفترة من 18 إلى 21 من فبراير الماضي وحصلت لاعبات النادي : فادية سمير (على المركز الأول) ، سميرة إبراهيم (على المركز الثاني) ، سماح عبدالعزيز ( على المركز الثالث ) .. كما حصل اللاعب محمود عاطف على المركز الثالث في البطولة.

كما سبق اشتراك النادي في بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الماضي، وحصل لاعبو النادي على مراكز متميزة في البطولة : السيد المالح (المركز الأول عدو) ، حسن موسى (مركز أول عدو ومركز ثاني دفع جلة) ، محمود عاطف ( مركز ثان عدو) ، ومحمد جمال (مركز رابع عدو).

يذكر أنه سبق واشترك النادى في العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية وحصل على مراكز متقدمة وعدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. واشار الي ان المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء للخير والتنمية يتكفل بدعم النادي (وقد تم اختياره رئيسا شرفيا للنادي) لدعمه جميع أنشطة النادي وأعضائه بتوفير كافة احتياجاتهم وتشجيعهم بمنحهم الجوائز المالية والتقديرية.
نادي المعاقين بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة جلوس
نادي المعاقين بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة جلوس
نادي المعاقين بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة جلوس

ترشيحاتنا

العارضة تحرم أجويرو من هدف عالمي أمام بورنموث ..فيديو

ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

تفاصيل تدريب الزمالك الأخير استعدادا للمواجهة المصيرية أمام بترواتليتكو

ساليف كوليبالي لجماهير الأهلي: اشتقت لكم جميعا

القومي للكبد يكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع مرضى السكري..فيديو

تجاهله آخرون وأنصفه أجيري.. أرقام عامر عامر ساهمت فى ضمه لـ منتخب مصر

ضبط 73 ألف قضية سرقة كهرباء بقيمة 47 مليون جنيه

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

شاهد.. لوك مختلف لـ منة فضالي

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

فيديو

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد
10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر.. نافق الإخوان ويهاجم مصر.. فيديو
عرض المخطط المبدئي لـ مدينة رشيد الجديدة على الرئيس السيسي.. فيديو
المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو
القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟