مصرع مصري في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في أمريكا

لقي أحد شباب قرية البنوان التابعة لمركز المحلة في قلب محافظة الغربية مصرعه في اشتباكات بالأسلحة النارية بين رجال الشرطة وعصابات مسلحة سطت على الضحية بالولايات المتحدة الأمريكية.





تم نقل الشاب لأحد المستشفيات الخاصة بولاية كاليفورنيا بدولة أمريكا، إلا أنه وافته المنية بالمستشفى.



