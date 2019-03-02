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حوادث

مصرع مصري في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في أمريكا

السبت 02/مارس/2019 - 06:06 م
صدى البلد
أحمد على
لقي أحد شباب قرية البنوان التابعة لمركز المحلة في قلب محافظة الغربية مصرعه في اشتباكات بالأسلحة النارية بين رجال الشرطة وعصابات مسلحة سطت على الضحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

تم نقل الشاب لأحد المستشفيات الخاصة بولاية كاليفورنيا بدولة أمريكا، إلا أنه وافته المنية بالمستشفى.

وعلم "صدى البلد " من مصادر مقربة من أفراد عائلته أن الشاب كان عصاميا انخرط في مجال العمل والإعتماد على تحقيق الذات بعدما انتهي من دراسته وحصوله على دبلوم فني والنزول إلى سوق العمل إلا أنه أبى التحرك والإحساس بالفشل فعزم على العمل بالخارج بحثا عن لقمة العيش .

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