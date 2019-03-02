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أخبار العالم

تنظيم داعش يعدم 50 مختطفة أيزيدية شرقي سوريا

السبت 02/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت المديرية العامة لشؤون الأيزيدية بالعراق، اليوم /السبت/، أن تنظيم "داعش" أعدم 50 مختطفة أيزيدية في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "خلال الأيام الماضية تناقلت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده قيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام 50 من النساء المختطفات الأيزيديات لديه وذلك في منطقة باغوز السورية وأننا في المديرية العامة لشؤون الأيزيدية على الفور قمنا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق لكن الآن ومع شديد الأسف تأكدنا من صحة الخبر حيث قام داعش الإرهابي بنحرهن ورمي جثثهن".

وقالت إن السكوت على هذه الجريمة وما سوف يتلوها من جرائم سيكون بمثابة المشاركة فيها، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك ووقف هذه الجرائم.

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