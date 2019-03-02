غدا احتفالية كبرى لتوزيع جوئز الدكتورة نوال عمر أصحاب الهمم وتجديد الخطاب الدينى بالأهرام

تبدأ غدا في الخامسة مساء بقاعه الاستاذ هيكل فاعليات مهرجان توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر للصحافة عن اصحاب الهمم والتجديد الخطاب الدينى تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام.



وفازت الاستاذة نفيسة مصطفى عبد الواحد الصحفية بجريدة الجمهورية بالجائزة الاولى عن فرع (اصحاب الهمم بتقديمها ملفا عن التوحد ) كما فاز محمد ربيع غزاله الاهرام المسائى عن مجموعة صفحات عن تجديد الخطاب الدينى كما منحت الجائزة شهادة تقدير خاصة لصفحة صناع التحدى بجريدة الاهرام والتى يشرف عليها الاستاذ أحمد عامر عبدالله ، رأس لجنة التحكيم الكاتب الصحفى علاء العطار .



وتكرم الجائزة الطلاب الاوائل بكلية أداب بنها وهما هاجر محمود ابو الخير ونورهان سمير السيد والطالب الاول عمر محمد غريب بكلية اداب الزقازيق قسم الإعلام وسيقام حفل تسليم الجوائز بقاعة الاستاذ هيكل الاحد 3 مارس الساعة 5 مساء ويقدمه الاعلامى على سلمى كبير مذيعى صوت العرب .



ومن المقرر أن يحضر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة الاهرام وسعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطباعة والنشر.



و صرح علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام بان هذا العام سيكون الاحتفال بجوائز الدكتورة نوال عمر مختلفا لانه يتوافق مع مرور 15 عاما على انشاء هذه الجائزة السنوية وأن الاهرام قام برعايتها منذ 4 سنوات وقام بتطويرها .



وأكد ان اختيار الموضوعات التى كانت موضوع الجائزة هذا العام تتوافق مع اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الدينى فمكانة الجائزة والراحلة الدكتورة نوال عمر يجب ان تكون على مستوى الأحداث الكبرى فى مصر ومتغيراتها وأن عدد الاعمال المشتركة هذا العام بلغت نحو 20 عملا صحفيا من الزملاء الصحفيين .



كما أكدت الدكتورة عبير الرباط عميد كليه الاداب جامعة بنها أن وفدا كبيرا سوف يتواجد فى الاحتفال نظرا لاهمية هذا التكريم السنوى للطلاب الاوائل منذ 15 عاما وأن كليه اداب بنها تحرص على إبراز دور الدكتورة نوال عمر فى الاعلام المصرى سواء كان مكتوبا او مرئيا او مسموعا .



وصرح هشام الزينى أمين عام الجائزة أن احتفالية الدكتورة نوال عمر تقام سنويا فى نفس موعدها 3 مارس منذ أن بدأت فى عام 2004 .



وأضاف أن إحتفاليه هذا العام سوف تشهد أكبر حضور من خريجى دفعات 1986 و1995 و1997 قسم الاعلام كلية أداب جامعة الزقازيق وبنها وسوف يعرض فيلما وثائقيا من اخراج الاستاذة اميمة على كبير مخرجى القناة الرابعة عن مدى تأثير الدكتورة نوال عمر فى حياة طلاب الدفعة الاولى 1986.



كما ستقوم البرامج الرئيسية بالمحطات التليفزيونية, التليفزيون المصرى ( صباح الخير يامصر ) وDMC مساء DMC اسامة كمال وصدى البلد (على مسئوليتى ) أحمد موسى بتغطية الحدث كما سيشدو سوليست الاوبرا محى فى هذه الإحتفالية السنوية.