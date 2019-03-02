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أخبار العالم

اتهامات لـ رشيدة طليب بالاستيلاء على جزء من أموال حملتها الانتخابية

السبت 02/مارس/2019 - 06:02 م
النائبة الديمقراطية
النائبة الديمقراطية بمجلس النواب رشيدة طليب
أحمد محرم
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن العضو الديمقراطية بمجلس النواب ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب تواجه اتهامات بانتهاك قوانين الحملات الانتخابية.

وأوضحت الشبكة أن الاتهامات تتعلق بمنح طليب نفسها مبلغ 17 ألف و500 دولار كراتب من الأموال المخصصة لحملتها الانتخابية، بعد فوزها بمقعد في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي، ما يشكل انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كانت حملة طليب الانتخابية تمنحها راتبًا قدره 4 آلاف دولار في الفترة من مايو حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2018، وهو أمر قانوني طالما كان باختيار الحملة وقبل إجراء الانتخابات.

لكن شكوى مقدمة لمفوضية الانتخابات الاتحادية جاء فيها أن طليب منحت نفسها ألفي دولار في 16 نوفمبر بعد انتهاء الانتخابات، ثم 15 ألف و500 دولار في الأول من ديسمبر، وهذا ما يشكل انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

واشتهرت طليب بمواقفها المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنادية بانتهاج سياسة متشددة ضد إسرائيل.

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