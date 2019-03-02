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محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين

السبت 02/مارس/2019 - 07:02 م
محافظ الدقهلية يشدد
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى شربين المركزي تفقد خلالها عددا من أقسامها وزار قسم الغسيل الكلوى واستمع إلى ملاحظات بعض المرضى الذين اشتكوا من نقص بعض الأدوية ووجود بعض العجز في هيئة التمريض.

طلب شاروبيم من مدير المستشفى بحث شكاوى المواطنين والرد عليها خلال 48 ساعة على الأكثر وتقديم تقرير له شخصيا يبين هل هناك نقص في المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى.

كما قام بزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ ومراجعة سجل العاملين وسجل كلمة قدم فيها الشكر للعاملين بالقسم وتمنى لهم التوفيق فيما يقدمونه من خدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

واصل محافظ الدقهلية جولته بالمستشفى وقام بالاطمئنان على سير العمل في اليوم الثاني لمبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية واستمع إلى إشادة المواطنين بالمبادرة واطمأن على قيام أطقم العمل بأداء واجبهم نحو المواطنين بكفاءة وسرعة حتى لا يتحمل المواطنون عبء الانتظار حتى يتم الكشف عليهم.
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين
محافظ الدقهلية يشدد على بحث شكاوى المرضى بمستشفى شربين

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