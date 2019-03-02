مرصد الكهرباء: 18 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم /السبت/ تبلغ 18 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وذكر المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 24 ألفا و750 ميجاوات مقابل 23 ألفا و100 ميجاوات أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و300 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم /السبت/ باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة مساء، كما ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.