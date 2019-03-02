السجن 10 سنوات لـ قوادة بـ شرم الشيخ



قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التى قررت فى جلسة اليوم بحكمها المتقدم.



قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم السبت بمعاقبة "قوادة" بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامها بالإتجار فى السيدات وتقديمهن لراغبى المتعة المحرمة مقابل أجر تتقاضاه نظير ذلك مستغلة الفتيات الصغيرات والمطلقات وتتخذ من شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي الشائن.صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.تعود أحداث الواقعة الى يوم 17 يوليو 2018 عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ بلاغا من إسعاد ناصر كمال 18 سنة وتقيم بالحوامدية أنها تعرضت للإغتصاب عن طريق إحدى السيدات وتدعى أسماء ناصر محمد وشهرتها "سمكة" بجلب ثلاثة رجال من السائحين العرب وافقدوها عذريتها بعد أن وضعت المخدر لها فى طعام العشاء.واكدت فى المحضر أنها تعرفت على هذه السيدة واوهمتها بالاقامة معها وتوفير عمل لها وبعد اسبوعين فوجئت بأن تطلب منها ممارسة الرذيلة مع الرجال ولكنها رفضت وقررت ترك المسكن التى تقيم به الا أنها قامت اثناء تناولهم طعام العشاء بوضع مخدر لها وقامت بجلب ثلاثة سائحين من دول الخليج المتواجدين بشرم الشيخ لممارسة الرذيلة معها دون وعيها وافقدوها عذريتها وبعد أن افاقت من تأثير المخدر هددتها المدعوة "سمكة" بأنها قامت بتصويرها بالفيديو اثناء ممارسة السائحين الرذيلة معها وستقوم بارسال الفيديو إلى اسرتها وأنها ستتغاضى عن ذلك مقابل إستمرارها فى ممارسة الرذيلة مع الرجال والتربح من وراء ذلك.ولكنها رفضت التهديد وقررت ابلاغ المباحث بالواقعة .وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6329 لسنة 2018 جنح شرم الشيخوتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة وبمواجهتها حاولت الإنكار الى أن المجنى عليها قررت أمام النيابة العامة أن المتهمة تدير شبكة لممارسة الرذيلة مع الرجال ويعاونها فى ذلك مجموعة من الفتيات وسائقى التاكسى بشرم الشيخ ومجموعة من حراس الفيلات بمنطقة الهضبة وانها تقوم باصطياد الفتيات الهاربات من أسرهن والمطلقات وتستغل حاجتهن إلى المال وتتاجر فى اعراضهن وبيعها لراغبى المتعة المحرمة وأنها تتخذ من شقتها المؤجرة خلف بنزينة وطنية بشارع السلام مسرحا لنشاطها المشبوه.واعترفت المجنى عليها أن الشبكة تضم سماح وشهرتها سما ونجلاء وشهرتها داليا وشمش وشهرتها مشمشة وعائشة وشهرتها ياسمين وتضم من الرجال محسن ويعمل خفيرا بحضانة بالهضبة وممدوح خفيرا على احدى الفيلات الكائنة خلف فيلا مدير الأمن وعلي سائق تاكسي.وبمواجهة المتهمة وتدعى اسماء الشهيرة بسمكة 31سنة مقيمة بصفة دائمة ببنى سويف وانها تم ضبطها من قبل فى احدى قضايا الدعارة وإنها تقوم بإستقطاب وإستغلال حالة الفتيات والمطلقات التى لاتجد عملا بشرم الشيخ وتقوم بالاتجار فيهن للرجال راغبى المتعة المحرمة وانها تستغلهن فى الرقص فى الملاهى الليلية من اجل جلب السائحين العرب الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ يتم اقتسامه فيما بينها وبينهن .