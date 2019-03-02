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تعليم

طلاب حاسبات عين شمس يحصدون المراكز الأولى عربيا في مسابقة لحل المشكلات التقنية

السبت 02/مارس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

شارك ٣ طلاب من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى المرحلة النهائية من المسابقة العالمية Bioinformatics Problem Solving Contest, وحصلوا على مراكز تتراوح من اعلى (٣٪؜ - ٦٪؜) على مستوى العالم وهم آسر أيمن طه (المركز ١١٥ عالميًا، والأول مصريًا وعربيًا)، على عزت حلمى (المركز ١٢٢ عالميًا، والثانى مصريًا وعربيًا)، ويوسف سعيد (المركز ٢١٢ عالميًا، والثالث مصريًا وعربيًا).

وتعتبر مسابقة المعلوماتية الحيوية هي مسابقة برمجة بين الأفراد وحل مشاكل المعلوماتية الحيوية عل مدى الإنترنت والتنافس مع الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ‎تقام سنويا مسابقة عالمية لحل مشاكل متعلقة بتقنية المعلومات الحيوية "، والتى ينظمها جهتين : جامعة ITMO الروسية و Bioinformatics Institute.

‎شارك هذه السنة ٣٣٢٩ متسابقا من حول العالم, و تأهل ٤ من طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس من ضمن ٤٨٩ (ما يمثل ١٥٪) من المسابقة التأهيلية التي دامت لأسبوع متواصل إلى المرحلة النهائية.

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