قيادات المستقبل يستكملون دورتهم التدريبية للأسبوع الثاني

يستكمل قيادات المستقبل الدورة التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 64 متدربًا، للاسبوع الثاني.





وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه مشيرًا إلى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملى في الجزء الأول من الدورة وورش العمل التي تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التي قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الإرتقاء والتطوير اللازمة لها مما أدى الى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ماهو جديد بالإدارة المحلية .





وتركز الدورات على آخر التطبيقات في كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي والقوانين التي تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية والمشتريات الجديد والبناء الموحد، إضافة الى صقل مهارات الاتصال والتفكير الابداعى وتنمية المهارات في إدارة الأزمات والتفاوض .



