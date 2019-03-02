سفير ذوي الإعاقة لـ صدى البلد: أتمنى أن أكون عضوًا بالبرلمان

قال المهندس أحمد رأفت، سفير النوايا الحسنة لذوي الإعاقة بمصر ومدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن حياته تغيرت تماما بعد لقائه بالرئيس السيسي، حيث استشعر بأنه اصبح يحمل مسؤولية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة على عاتقه، لمطالبته بحقوق ذوي الاعاقة، ومشاركته في اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بهم، لافتًا إلى أن ذوي الاعاقة باتوا يسمعون إليه ويقدموا له مقترحاتهم ومطالبهم مما دفعه ليكون مسؤولا عن احتياجاتهم.



وأوضح "رأفت" خلال حوار بموقع صدى البلد، أنه يتمنى بأن يكون عضوًا بمجلس النواب القادم، حتى يستطيع أن يكون لديه سلطة المراقبة لتنفيذ قانون ذوي الاحتياجات، وذلك بحكم دور مجلس النواب كسلطة رقابية، لتحقيق مطالب ذوي الاعاقة التي تحتاج إلى الراعية لتنفيذها.



وتابع المهندس احمد، ان ما يحزنه في الفترة الحالية دور اعضاء مجلس النواب، لأنه لا يرى ما الذي يقمون به، لافتًا إلى أنهم ربما يقومون باشياء في مصلحة ذوي الاعاقة ولكن لا يعلنوا عنها، ولكن الاغلبية لا يرون ان الاعضاء يقدمون أي شئ تخص مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة.



واشار رأفت إلى انه يستشعر بكل صراحة بأن أعضاء مجلس النواب لا يشعروا بذوي الاعاقة، موضحًا إلى ان اذا كان النواب يشعرون بذوي الإعاقة كانوا يتناقشون في امر السيارات المجهزة لهم التي اثارها مؤخرًا وتم الاستجابة إليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.