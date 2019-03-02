عضو بمجمع البحوث: الزواج بأكثر من امرأة مباح بشرطين

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الزواج من 4 نساء بشرطين.



وأضاف «الجندي»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الشرط الأول: أن يكون الزوج قادرًا على الإنفاق، والثاني: العدل بينهن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ».



وأكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، أنه إذا فقد شرطًا من الاثنين «الإنفاق والعدل»؛ فلا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة.