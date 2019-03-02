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عرض المخطط المبدئي لـ مدينة رشيد الجديدة على الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 07:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان عرض المخطط المبدئي لمدينة رشيد الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخطط لبدء تنفيذ مشروعات بها على مساحة 3 آلاف فدان.

وأضاف "يونس" في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز"، أن كافة المدن الجديدة بها وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل وبها مناطق ترفيهية وإجتماعية وأنشطة متنوعة تعطيها الاستدامة، وهناك إقبال كبير على الحجز في المدن الجديدة.

وأوضح أن أعمال التشييد في أبراج مدينة العلمين الجديدة مستمرة، وتم الوصول إلى الطابق السادس عشر، وكذا أعمال التشييد في المنطقة الصناعية داخل المدينة مستمرة، لافتا إلى ان المدن الجديدة التي تشيدها الدولة بها 8 ملايين نسمة، والمواطنون يقبلون للسكن في المدن الجديدة هربا من الزحام، خاصة بعد توافر الخدمات المختلفة والمواصلات إلي المدن الجديدة.

وتابع:" وزارة الإسكان تعاقدت على شراء 200 أتوبيس للنقل الجماعي للعمل وتوفير خدمة النقل للمدن الجديدة، ونستهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى من بعض المدن الجديدة في 30 يونيو 2020 ومنها العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة".

وأكمل:" تم تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تسليم وحدات سكنية لما يزيد على 360 ألف مواطن ومستمرين في تسليم الوحدات للمواطنين".

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