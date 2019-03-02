المحافظين بالغربية يطالب بوقف قرار تقسيم محلج شركة مصر.. صور

طالب صبري جاد، أمين حزب المحافظين بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بوقف قرار التقسيم والترخيص لمحلج شركة مصر بميدان البورصة لأنه مخالف للقانون ويوجد به شبهة فساد ورشوة، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات لجميع الجهات الرقابية لاستعادة الأرض واستغلالها للصالح العام، مطالبًا بمحاسبة محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة زفتي ومديرة الإدارة الهندسية ومساءلتهم في القرار الصادر بالمخالفة للقانون.





قام المسئولون بمحافظة الغربية وفي مجلس مدينة زفتي بمباركة قرار المحافظ ورئيس مجلس المدينة بإصدار قرار تقسيم وترخيص لمحلج البورصة بزفتي بالمخالفة للقانون وإهدار المال العام، وصدر قرار تقسيم علي مساحة أقل من المساحة الفعلية التي تم شراؤها لتفادي الأخطاء والعوار الموجود وقرارات الإزالة.





طالب قيادي المحافظين بالغربية بإعادة النظر في القرار الصادر ودراسة المخطط ليكتشف التزوير والكشط على مساحة الشارع الخلفي للأرض الممتد من كفر عنان لشارع الجيش حيث أنه في المخطط الاستراتيجي اثنى عشر مترًا، متسائلًا حول كيفية إصدار المحافظ والإدارة الهندسية قرار تقسيم لقطعة أرض لها محضر مخالفة للمبنى الخاص بالحراسة والإدارة تابعة لشركة الإنماء.



