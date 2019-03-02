ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المحافظين بالغربية يطالب بوقف قرار تقسيم محلج شركة مصر.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 07:17 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
طالب صبري جاد، أمين حزب المحافظين بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بوقف قرار التقسيم والترخيص لمحلج شركة مصر بميدان البورصة لأنه مخالف للقانون ويوجد به شبهة فساد ورشوة، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات لجميع الجهات الرقابية لاستعادة الأرض واستغلالها للصالح العام، مطالبًا بمحاسبة محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة زفتي ومديرة الإدارة الهندسية ومساءلتهم في القرار الصادر بالمخالفة للقانون.

قام المسئولون بمحافظة الغربية وفي مجلس مدينة زفتي بمباركة قرار المحافظ ورئيس مجلس المدينة بإصدار قرار تقسيم وترخيص لمحلج البورصة بزفتي بالمخالفة للقانون وإهدار المال العام، وصدر قرار تقسيم علي مساحة أقل من المساحة الفعلية التي تم شراؤها لتفادي الأخطاء والعوار الموجود وقرارات الإزالة.

طالب قيادي المحافظين بالغربية بإعادة النظر في القرار الصادر ودراسة المخطط ليكتشف التزوير والكشط على مساحة الشارع الخلفي للأرض الممتد من كفر عنان لشارع الجيش حيث أنه في المخطط الاستراتيجي اثنى عشر مترًا، متسائلًا حول كيفية إصدار المحافظ والإدارة الهندسية قرار تقسيم لقطعة أرض لها محضر مخالفة للمبنى الخاص بالحراسة والإدارة تابعة لشركة الإنماء.

أشار جاد إلى أن زفتى تتميز بوجود ثلاثة محالج، محلج النيل لحليج الأقطان بطريق سندبس وتم إعادة هيمنة وبسط نفوذ الدولة عليه وإلى الآن لم يتم تشغيله، ومحلج العربية لحليج الأقطان وهناك دعوى مرفوعة لإعادته لملكية الدولة ومحلج مصر لحليج الأقطان بميدان البورصة الذي تم إصدار قرار التقسيم الخاص به من المحافظة والتخطيط العمراني، مؤكدُا أنه كان علي جهة الإدارة والتخطيط العمراني التوقف عن السير في الإجراءات لحين إحضار صاحب قرار التقسيم بعقد نهائي وهو لم يحدث وكذلك تم اعتماد المخطط بدون عقد ناقل للملكية ولذلك يعتبر قرار الاعتماد باطل قانونا مما أضاع ملايين الجنيهات علي الدولة.
المحافظين بالغربية يطالب بوقف قرار تقسيم محلج شركة مصر.. صور
المحافظين بالغربية يطالب بوقف قرار تقسيم محلج شركة مصر.. صور

ترشيحاتنا

طائرة أمريكية تخترق ناطحة سحاب بولاية فلوريدا

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

الزراعة: سعر كيلو الدواجن من 28 الى 30 جنيها في المزارع

شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

تفاصيل تدريب الزمالك الأخير استعدادا للمواجهة المصيرية أمام بترواتليتكو

مانشيستر سيتي يخطف الصدارة من ليفربول مؤقتاً بهدف محرز على بورنموث.. فيديو

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

على فرج ونور الطيب ينتظران حدثاً سعيداً في شيكاغو.. صور

هاري كين أوباميانج وأجويرو صداع في رأس محمد صلاح

بسام راضي: الرئيس السيسي يطلع على الحالة الصحية للمصابين بحادث قطار محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

فيديو

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد
10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر.. نافق الإخوان ويهاجم مصر.. فيديو
عرض المخطط المبدئي لـ مدينة رشيد الجديدة على الرئيس السيسي.. فيديو
المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو
القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟