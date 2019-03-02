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محافظات

مكافآت للمصالح الحكومية الأكثر مشاركة فى 100 مليون صحة بالوادي

السبت 02/مارس/2019 - 07:32 م
مكافآت للمصالح الحكومية
مكافآت للمصالح الحكومية الأكثر مشاركة فى100 مليون صحة
منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح مكافآت مالية قيمة للقرى ومراكز الشباب والجمعيات التي تحقق أكبر نسبة من المستهدف لديها بالكشف على المواطنين في مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي بدأت أمس ومستمرة حتى 30 أبريل 2019.

وناشد الزملوط جموع المواطنين بتوجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة في الحملة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وذلك لحثهم على المشاركة في المبادرة بإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم بالمجان بدون أي مقابل مادي.

وأكد المحافظ ضرورة دفع الرائدات الريفيات لحث المواطنين ومرافقتهم للذهاب إلى مكان فرق المسح الطبي والبالغ 82 فريقا ثابتا ومتحركا بالإضافة إلى 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172631 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم استهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات، مضيفًا بأنه سيتم توفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القرى البعيدة لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل وعودتهم مرة أخرى، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.

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