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رياضة

إصابة قوية لـ مهاجم مانشستر يونايتد في مباراة ساوثهامبتون

السبت 02/مارس/2019 - 07:05 م
صدى البلد
نور عادل
تعرض التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، لإصابة قوية خلال مواجهة ساوثهامبتون على ملعب "أولد ترافورد"، اليوم السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتكى سانشيز من الإصابة في ركبته اليسرى، بعد كرة مشتركة مع بيدنارك، مدافع ساوثهامبتون، ليطلب التغيير، ويدخل ديوجو دالوت بدلا منه، في الدقيقة 52.

ويعاني مانشستر يونايتد حاليا من إصابات عديدة، مثل الفرنسي أنتوني مارسيال، وجيسي لينجارد، وأنتونيو فالنسيا، بالإضافة إلى نيمانيا ماتيتش.

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