محافظ الوادي : تطوير ورفع كفاءة بيوت الطلبة ..صور

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعمال التطوير التي تمت بمقر بيوت الطلاب التابع لجمعية رعاية الطالب بمدينة الخارجة، للوقوف على جاهزية المقر بعد رفع كفاءته، لاستقبال الطلبة والطالبات المغتربات العائدين غدا لاستئناف دراستهم.



وأشاد الزملوط بمستوى الأعمال التي تمت من رفع كفاءة وتطوير، والتي ستساهم في توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء استذكار دروسهم، ووجه بضرورة المحافظة على المقر ومحتوياته وعدم إساءة استخدامه مشددا بضرورة قيام المسئولين بالمرور اليومي على الغرف واتخاذ الإجراءات الضرورية الحازمة ضد المخربين.



وأكد الزملوط ضرورة استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة بالمقر بزراعتها بأشجار مثمرة كنخيل التمر وذلك لتجميل المقر، وكذلك استغلال سور المقر لإنشاء محال تجارية تطرح بنظام المزاد والاستفادة من العائد الاقتصادي منها في أعمال التطوير.



يذكر أنه خلال جوالات المحافظ الميدانية بمدينة الخارجة الأسبوع الماضي تفقد مقر بيوت الطلبة والطالبات ولاحظ عدم جاهزيته وملاءمته للطلاب، ووجه على الفور بسرعة رفع كفاءة المقر وإعادة تطويره بدعم مادي كامل من المحافظة.

