لايبزج يحقق فوزًا مهما على نورمبيرج.. وشالكة يترنح بخسارة مذلة أمام دوسلديورف

حقق فريق لايبزج فوزًا مهما على حساب نظيره نورمبيرج بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.



سجل لوكاس كولسترمان هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 40 ، ليحقق لايبزج فوزه الثالث عشر في الدوري ، رافعًا رصيده للنقطة 45 ، بينما توقف رصيد نورمبيرج عند النقطة الثالثة عشر في المركز الثامن عشر والأخير.



وتجرع شالكة مرارة الهزيمة برباعية نظيفة من ضيفه دوسلدورف ، حيث افتتح دودي ليكوباكيو مهرجان الأهداف لدوسلدورف بهدف أول في الدقيقة 35 من ضربة جزاء ، وأضاف دافيد كوفناتسكي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62 ، وعزز رامان بينيتو تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 68 ، قبل ان يعود كوفناتسكي ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84 .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي دوسلدورف للنقطة 31 في المركز الحادي عشر ، بينما توقف رصيد نادي شالكة عند النقطة 24 في المركز الرابع عشر.



وفي مباريات أخرى فاز باير ليفركوزن على فرايبورج بهدفين نظيفين ، وأينتراخت فرانكفورت على هوفينهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وهيرتا برلين على نظيره ماينز بهدفين لهدف



