ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة بالخانكة

الأحد 03/مارس/2019 - 12:22 ص
اليوم .. صحة القليوبية
اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة بالخانكة
إبراهيم الهوارى
تنظم مديرية الصحة بالقليوبية اليوم الأحد قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الجبل الأصفر بمركز الخانكة للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية بدأ فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر مارس الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

موضوعات متعلقة

الصحة تنظم قافلة طبية شاملة بقرية العمار بطوخ.. صور

صحة القليوبية: تنظيم قافلة طبية بقرية كفر الشوبك بشبين القناطر

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالي طوخ

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بشبين القناطر

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بشبين القناطر

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بالقناطر الخيرية.. اليوم

ترشيحاتنا

بعد اكتساحه في كأس الملك.. برشلونة يكرر الفوز على ريال مدريد بـ الليجا.. فيديو

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

الإدارة العامة للمرور: توقف الحركة في الاتجاهين بعد انهيار كوبري للمشاة بطوخ

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب: خطة بـ 160 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

البرلمان يكشف سر الانفجار الكبير لجرار محطة مصر .. فيديو

محافظ القليوبية يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة في انهيار كوبري طوخ

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

أول رد من الصحة على علاج عامل نظافة للمرضى فى مستشفى الواسطى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟