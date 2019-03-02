ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة: مصر تنتج مليار طائر سنويا.. والمربون الأقل أرباحا.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 07:14 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؛ أن مربيي الدواجن أقل تحقيقا للربح فى حلقة تداول الدواجن؛ مشيرة إلى أن مصر تنتج مليار طائر سنويا.

وأضافت محرز خلال حديثها لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية " عزة مصطفي"؛ أن تفعيل قانون تداول الطيور الحية مسئول عنه عدد من مؤسسات الدولة بخلاف وزارة الزراعة.

وأشارت محرز إلى أن قانون تداول الطيور الحية الهدف منه السلامة والأمان فى تداول اللحوم البيضاء وتقليل الضرر البيئى ومنع التلوث الغذائى.

ترشيحاتنا

برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب

ضبط 73 ألف قضية سرقة كهرباء بقيمة 47 مليون جنيه

ساليف كوليبالي لجماهير الأهلي: اشتقت لكم جميعا

رئيس الوزراء في البرلمان لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر الأسبوع القادم

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة

تجاهله آخرون وأنصفه أجيري.. أرقام عامر عامر ساهمت فى ضمه لـ منتخب مصر

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

رامون دياز يرفض تدريب ريفر بليت من أجل بيراميدز

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة

صلاح ينتظر الديربي الأعنف في إنجلترا.. عندما تأسس ليفربول مكايدة في إيفرتون

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

فيديو

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد
10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر.. نافق الإخوان ويهاجم مصر.. فيديو
عرض المخطط المبدئي لـ مدينة رشيد الجديدة على الرئيس السيسي.. فيديو
المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو
القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟