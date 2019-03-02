الزراعة: مصر تنتج مليار طائر سنويا.. والمربون الأقل أرباحا.. فيديو

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؛ أن مربيي الدواجن أقل تحقيقا للربح فى حلقة تداول الدواجن؛ مشيرة إلى أن مصر تنتج مليار طائر سنويا.



وأضافت محرز خلال حديثها لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية " عزة مصطفي"؛ أن تفعيل قانون تداول الطيور الحية مسئول عنه عدد من مؤسسات الدولة بخلاف وزارة الزراعة.



وأشارت محرز إلى أن قانون تداول الطيور الحية الهدف منه السلامة والأمان فى تداول اللحوم البيضاء وتقليل الضرر البيئى ومنع التلوث الغذائى.