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رياضة

خالد بن الوليد رئيسا للاتحاد السعودى للرياضة المجتمعية

السبت 02/مارس/2019 - 08:36 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
عمر سلامة
أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قرارًا بتعيين الأمير خالد بن الوليد رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

ووفقًا لتقارير سعودية فإن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هدفه توسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني في السعودية، وذلك لإعداد الفرص لجميع اللاعبين في مجال الرياضة.

وكتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" جاء نصها : "سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُصدر قرارًا يقضي بتعيين الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية".

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