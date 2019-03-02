نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تحتاج إلى زيادة آليات التسويق لضبط الأسعار في الأسواق.



وأوضحت محرز خلال لقائها في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفي"، أن أسعار بورصة الدواجن مرتبطة بتحديد سعر الكيلو مع التجار وليس المستهلك؛ مرددا: "الحلقات الوسطية أحد أسباب زيادة أسعار الدواجن، وفي ناس بتربي من 7 إلى 8 دورات في العام، والدورة من 35 إلى 40 يومًا، وفيه ناس كتير متقدرش تعمل كده وتخلي الطيور تشغل المزرعة من غير عائد



وتابعت : "أن مربيي الدواجن أقل حلقة بتكسب، وكل الحلقات لا تصل إلى 15% من السعر الكلي"