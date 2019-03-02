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10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 07:29 م
الإرهابي معتز مطر
الإرهابي معتز مطر
هاني حسين
الإرهابي معتز مطر، ينافق نفسه والشعب المصري بأكمله، ويحاول أن يهدم أركان الدولة بألاعيبه وصوته النشاز الذي عهدناه منه، ففي وقت حكم الإخوان والإخواني محمد مرسي لمصر، وقعت حادثة قطار أسيوط والذي راح ضحيته حوالي 50 طفلا، وخرج علينا الإرهابي المتلون بتصريحات مزيفة:

- «هناك مزايدون ونتمنى من الله أن يتمتعوا بقلوب رحيمة وألا يستغلوا هذا الحادث البشع في مزايدة سياسية».
- « السياسة لعبة مش شريفة وبها ألاعيب ودسائس ولكن ليس على أرواح 51 طفلا».
- « ماذا يمنع أن نترفع عن المعارك السياسية، والمسؤولية بالتأكيد تتحملها الحكومة الحالية، ومرسي له من الحظ نصيب»؟
- « مينفعش نزود المزايدات ولا يصح أن نزيد الجروح ونبالغ عشان نخلص من مرسي».
- « لازم نبقى عارفين أنه في مصر وقبل مصر فيه ربنا».

ومع وقوع حادث قطار محطة مصر في وقتنا الحالي، تحول موقف الإرهابي معتز مطر 360 درجة، وخرج عبر بوقه الإعلامي التابع لقطر وتركيا ليهاجم الدولة المصرية ويحرض على إسقاطها وإفشالها:

- « تم وضع أساسات أطول برج بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية بتكلفة 3 مليارات دولار».
-« أرواح مصريين ترتقي إلى السماء في حريق قطار محطة مصر».
-«هذا حدث استثنائي لا يحدث إلا نادرا في العالم وللأسف هندور على الشماعة».
-« هندور على مين السبب ومين هيشيل الليلة".
-«المفروض اللي هيشيل الليلة هو اللى هيصلح منظومة سكك الحديد في أفريقيا».

شتان بين الرأيين، واللذين يظهران حجم النفاق الذي يتمتع به الإرهابي معتز مطر، والتأكيد على أنه يدافع بشكل أعمى عن مصالح الإخوان والجماعات الإرهابية ولا يهتم بأرواح المصريين ومصالح الشعب المصري.

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10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو
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