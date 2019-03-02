وزارة الزراعة: نستهدف حصول الفرد 25 فرخة و30 كيلو سمك من البروتين سنويا

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن خطة مصر المقبلة الاهتمام بإنتاج الأسماك واللبن والدواجن والبيض، لرفع مستوى تغذية المواطنين خاصة الأطفال بالبروتين الحيواني.



وأضافت محرز خلال حديثها لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية " عزة مصطفي"؛: "نسعى لأن تكون حصة المواطن من البروتين الحيواني سنويًا، 25 فرخة، و30 كيلو سمك"؛ مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة نصيب المواطن من البروتين الحيواني لمنع التقزم خاصة عند الأطفال المصريين.



وأشارت محزر أن مصر تنتج مليار طائر سنويًا، والخطة المقترحة تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليار و800 مليون طائر خلال 5 سنوات، لزيادة 2 كيلو بروتين لكل مواطن على الحصة التي يحصل عليها حاليًا.



