فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل صينية بطاطس بشاورما الدجاج بمذاق لا يقاوم.
المقادير:
نصف كيلو صدور دجاج فيليه
1 كيلو بطاطس مكعبات
نصف لتر عصير طماطم
بصلة كبيرة شرائح
1 ثمرة فلفل أخضر رومي
ملح
فلفل أسود
زيت
قليل من الماء
طريقة التحضير
* تقلب شرائح الدجاج في الزيت على النار
* يضاف البصل والفلفل الرومي
* تضاف قطع الدجاج، ويقلب كل الخليط
* يضاف عصير الطماطم والقليل من الماء، ويقلب كل الخليط على النار ليغلي
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
المقادير:
نصف كيلو صدور دجاج فيليه
1 كيلو بطاطس مكعبات
نصف لتر عصير طماطم
بصلة كبيرة شرائح
1 ثمرة فلفل أخضر رومي
ملح
فلفل أسود
زيت
قليل من الماء
طريقة التحضير
* تقلب شرائح الدجاج في الزيت على النار
* يضاف البصل والفلفل الرومي
* تضاف قطع الدجاج، ويقلب كل الخليط
* يضاف عصير الطماطم والقليل من الماء، ويقلب كل الخليط على النار ليغلي
* توضع في الفرن حتى تمام النضج