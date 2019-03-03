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مرأة

فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

الأحد 03/مارس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل صينية بطاطس بشاورما الدجاج بمذاق لا يقاوم.

المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج فيليه
1 كيلو بطاطس مكعبات
نصف لتر عصير طماطم
بصلة كبيرة شرائح
1 ثمرة فلفل أخضر رومي
ملح
فلفل أسود
زيت
قليل من الماء

طريقة التحضير
* تقلب شرائح الدجاج في الزيت على النار

* يضاف البصل والفلفل الرومي

* تضاف قطع الدجاج، ويقلب كل الخليط

* يضاف عصير الطماطم والقليل من الماء، ويقلب كل الخليط على النار ليغلي

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

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