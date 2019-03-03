فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل صينية بطاطس بشاورما الدجاج بمذاق لا يقاوم.



المقادير:



نصف كيلو صدور دجاج فيليه

1 كيلو بطاطس مكعبات

نصف لتر عصير طماطم

بصلة كبيرة شرائح

1 ثمرة فلفل أخضر رومي

ملح

فلفل أسود

زيت

قليل من الماء



طريقة التحضير

* تقلب شرائح الدجاج في الزيت على النار



* يضاف البصل والفلفل الرومي



* تضاف قطع الدجاج، ويقلب كل الخليط



* يضاف عصير الطماطم والقليل من الماء، ويقلب كل الخليط على النار ليغلي



* توضع في الفرن حتى تمام النضج