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رياضة

نجم أرسنال السابق يكشف روشتة عودة محمد صلاح لـ التألق من جديد

السبت 02/مارس/2019 - 07:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
كشف مارتن كيون،لاعب فريق أرسنال الإنجليزي السابق،عن ما يجب ان يفعله المدرب الالماني يورجن كلوب،المدير الفني لفريق لفربول الأنجليزي،مع المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالوقت الحالي.

وقال مارتن كيون في تصريحات اليوم السبت ان تفكير كلوب بالوقت الحالي يجب ان يركز على كيفية إعادة محمد صلاح للتألق من جديد.

واضاف:" كلوب يحاول جاهدًا مع محمد صلاح،وهذا ظهر في أكثر من مناسبة فجعله يعود لمركزه الأصلي ليصبح أكثر خطورة"مستطردًا:" اذا كنت مدرب او لاعب وسألعب امام محمد صلاح فسألجأ للعب بشكل بدني،لان هذا اللاعب يبث الخوف في قلوب المدافعين واذا عاد لأفضل حالاته كمل فعل فى الموسم الماضي،فأن ليفربول سيفوز بالدوري".

ويعيش المحترف الدولي المصري بالوقت الحالي فترة سيئة مع فريق ليفربول الإنجليزي حيث غاب عن التهديف لأكثر من مباراة،خاصة مع فقد الريدز الكثير من النقاط في رحلة حصد لقب الدوري هذا الموسم.

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