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ديني

الأزهر يوضح أيهما يقدم على الآخر سداد الدين أم تأدية العمرة

السبت 02/مارس/2019 - 07:30 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان المال لا يكفي لأداء الأمرين معًا -سداد الدين وأداء العمرة، يقدم أداء الدين على العمرة.

وأضاف الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، أن رد الديون والحقوق لأصحابها أمر واجب، أما العمرة فمختلف في حكمها بين الوجوب والاستحباب.

وتابع: على فرض القول بوجوبها، فيقدم الدين أيضًا؛ لكون الديون من حقوق العباد التي تبنى على المشاحة والمنازعة والخصومة، أما العمرة فهي من حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والعفو والرحمة من الله عز وجل.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

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