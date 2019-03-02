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ديني

علي جمعة يكشف الهدف من تناول البشر لـ الطعام.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 07:36 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الهدف من الطعام ليس التلذذ به وإنما عمارة الحياة، .

وحذر جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" من بطانة السوء، مضيفا"علينا ألا نتخذ ممن يمكروا بنا ولا يريدون الخير لنا بطانة، لأنهم يفرحون بكل تأخر وتخلف لنا، ويحزنون لتقدمنا أو تحقيق طفرة اقتصادية وصناعية.

وأضاف: يمكننا أن نتقدم من دون رغبة الدول الأخرى ولا يضرنا كيدهم شيئًا، وأمرنا مربوط بإرادتنا، والله قادر على إبطال عمل من يريدون بنا سوء، ويجعلهم يتخذون القرار الخطأ لصالحنا، بشرط أن نكون موجودين مع الله .

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