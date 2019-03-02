بروفيسور بدرجة إنسان .. يحمل رضيعة طالب لاراحته خلال المحاضرة فى أتلانتا

لقى بروفيسور جامعي اشادة بعد ان لعب دور جليس اطفال أثناء إلقائه محاضرة لمساعدة أحد الطلاب الاباء بعد إحضاره لرضيعته.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم تصوير ناثان ألكسندر ، أستاذ الرياضيات في كلية مورهاوس ، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهو يحمل طفلًا رضيعًا ينتمي لأحد الطلاب بينما كان يلقي محاضرته يوم الجمعة.



وصور ألكساندر وهو يحمل الرضيعة ، التي كانت موضوعة داخل حاملة معلقة على صدر البروفيسور الجامعي ، أثناء تقديم درس رياضي للطلاب .

