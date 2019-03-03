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مرأة

طرق الوقاية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة

الأحد 03/مارس/2019 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقع الكثير من السيدات للتعرض لمشاكل البشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف أفضل خطوات الوقاية.

قالت خبيرة التجميل والماكياج، رضى طه، إن هناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها بصورة مستمرة وذلك للحفاظ على سلامة البشرة والقضاء على المشكلات المتعلقة بالبشرة.

وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن من ضمن العادات التي يجب الحرص على القيام بها بصورة مستمرة للوقاية من مشكلات البشرة غسل البشرة بواسطة الماء الفاتر والذي يساعد في التخلص من تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

وتابعت خبيرة التجميل والماكياج، إن من ضمن العادات التي يجب الحرص على القيام بها بصورة مستمرة، وهي وضع خليط من الصبار والعسل الأبيض على البشرة باستمرار والذي يساعد في تجديد خلايا الجلد وبالتالى الوقاية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وكذلك الحرص على وضع بقايا الشاي الاخضر على البشرة بصورة مستمرة.

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