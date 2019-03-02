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أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 07:40 م
السير رانولف فينيس
السير رانولف فينيس وجو
رشا عبدالوهاب
السير رانولف فينيس، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كـ "أعظم مستكشف حي"، تعرض له شبكة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية الفيلم التسجيلي "مصر" المكون من 3 حلقات في 14 مارس الحالي في الولايات المتحدة.

وحقق فينيس نجاحه وشهرته عام 1969 بسبب مغامراته خلال زيارته لمصر وعمل حلقات عن نهر النيل من ابن عمه جوزيف.
وأمضى رانولف فينيس حياته في السعي وراء المغامرات، والمشاركة في الرحلات الاستكشافية الأكثر إثارة على هذا الكوكب.

وقد سار دون مساعدة إلى القطب الشمالي، واكتشف مدينة مفقودة في عمان وقاد الحملة الاستكشافية الوحيدة حول العالم عن طريق البر عبر القطبين.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه في واحدة من أشهر استكشافاته، حاول المغامر الشهير المشي منفردا إلى القطب الشمالي في عام 2000 دون أى مساعدة. وفي أعقاب سقوطه في الجليد، عاني من تأثيرات حادة للصقيع في أصابع يده اليسرى، وعندما أصبح الألم غير محتمل في نهاية المطاف، قرر رانولف أن يقطع أصابعه بمنشار كهربائي في حديقة منزله عندما عاد إلى المنزل.

وفي عام 1969، كان رانولف أول شخص يزور مصر في رحلة استكشافية، لكن قرر العودة إلى موقع رحلته التاريخية مع ابن عمه، في محاولة لمحاكاة الرحلة الأولى.

وسيرى المشاهدون ران "كما اعتاد أن يسميه أصدقاؤه، والذي يبلغ من العمر 74 عاما، يرشد ابن عمه – 48 عاما- خلال الرحلة إلى مصر، ويقضيان ليلة في الهرم الأكبر، كما سيعرضان مقبرة جديدة تم اكتشافها في المنيا، كما سيلعبان لعبة التحطيب.

يقول السير رانولف فينيس: "عرفت منذ البداية أن مصر مبهجة وائعة بالنسبة للمستكشف، وسوف نرى أنا وجو كيف تغيرت مصر خلال السنوات الخمسين الماضية".

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