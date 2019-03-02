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مرأة

طبيب يوضح مميزات استخدام اللومينير للأسنان

السبت 02/مارس/2019 - 09:14 م
صدى البلد
ريهام قدري
صرح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، انه يمكن استخدام اللومينير لمن يرغبون بالتمتع ببياض الأسنان بشكل دائم وهذا غير متوفر مع إجراء تقنية التبييض لأنها سرعان ما تنتهي بعد فترة مؤقتة ويتطلب معاودة إجراءها كل فترة بالإضافة إلى ما يتخلله التبييض من ألم شديد بالرأس كفيل ان يقلع عنه المريض ويلجأ لاستخدام اللومينير أحدث تقنيات تبييض الأسنان، ومن يرغبون في التمتع بأبتسامة عريضة ساحرة.

وقال الدكتور باسم سمير أن من مميزات استخدام اللومينير عدم الحاجة لتخدير المريض وتطويل الأسنان إذا كانت قصيرة وإصلاح كسور الأسنان الناتجة عن الحوادث وعدم الحاجة لبرد الأسنان , والأسنان التي تغير لونها بسبب الإستهلاك المفرط للمشروبات الغازية والشاي والقهوة مما يغير لون الأسنان مع مرور الوقت والأسنان المتشققة وغير منتظمة الشكل أو متناسقه مع بعضها البعض وغلق المسافات بين الأسنان.

وأوضح الدكتور باسم سمير أن اللومينير تقنية رائجة لتحسين مظهر الأنسان والابتسامه بشكل عام ويعتبر من طبقات مادة الزيركون التي لا تتلون بمرور الوقت، ذات سماكه رقيقة جدًا وتصل إلى 0.3 وهي نفس سماكه العدسات اللاصقة للعين وتوضع علي سطح السن.

وأشار سمير انه يتم تركيب اللومينير خلال جلستين الأولى يأخذ فيها الطبيب مقاسات الأسنان ومجموعة لصور أسنان المريض، أما الجلسة الثانية يتم فيها تركيب أو لصق قشور اللومينير بشكل سهل جدًا مع سد الفراعات بين الأسنان وتحسين الشكل الجمالي.

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